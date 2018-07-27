День урожая — Динской район на высоте (фотоотчет)

Сегодня, 27 июля 2018 года, во Дворце культуры станицы Пластуновской состоялся районный праздник «Урожай-2018».





В ходе мероприятия наградили лучших хлеборобов Динского района, специалистов, благодаря которым собрали целых 270 тысяч тон зерновых.

Почетными грамотами и дипломами были награждены лучшие хлеборобы и предприятия Динского района:

Среди сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, с площадью пашни свыше 1500 га, достигших наивысших показателей в производстве зерновых колосовых и зернобобовых культур на один гектар посевной площади:

Первое место занял коллектив ОАО «Агроном» (генеральный директор Арам Папахчян, главный агроном Геогрий Потудинский, главный инженер Виктор Бобрышев).

Второе - коллектив ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (генеральный директор Юрий Усачев, главный агроном Роман Ивенев, главный инженер Иван Кузуб).

Бронзу взял коллектив ИП ГК(Ф)Х Григория Коробка (глава); главный агроном Дмитрий Адоньев, главный инженер Александр Червяков.





Среди сельскохозяйственных организаций с площадью пашни менее 1500 га наивысшую урожайность на площади 420 гектаров 3250 тонны зерна при урожайности 77,4 центнера с одного гектара:

Первое место - ООО «Нива Кубани» (директор Василий Герук, заместитель директора Михаил Велигура, главный агроном Александр Диденко).

Среди крестьянских (фермерских) хозяйств (с площадью пашни от 200 до 1500 га) наивысшей урожайности, получивший на площади 190 гектаров 1528 тонны зерна при урожайности 80,4 центнера с одного гектара:

Первое место занял коллектив ИП ГК(Ф)Х Константин Бабанский.

Среди подразделений организаций наивысших показателей в производстве зерновых колосовых и зернобобовых культур на один гектар посевной площади, получивший на площади 2546 гектаров 17750 тонны зерна при урожайности 69,7 центнеров с одного гектара:

Первое место — коллектив отделения № 2 ПАО «Племзавод им. В. И. Чапаева» (старший агроном отделения Валерий Дорохов, агроном Алексей Мащенко, механик Дмитрий Танцура).

Также были награждены лучшие комбайнеры: Евгений Косенко, Дмитрий Быкодоров, Мартику Цаканян, Алексей Кузнецов, Евгений Халимов, Александр Середа, Сергей Зайченко, Константину Попондопуло, Александр Подрезов, Александр Сурай.

Отметили и лучших водителей на перевозке зерна «поле-ток»: Сергей Дубовик, Сергей Пуха, Илья Сухенко, Андрей Жданов.

Наградили почетными грамотами и хлебными караваями за получение урожайности зерновых колосовых и зернобобовых культур 65 ц/га и выше урожая 2018 года:

Ивана Гросул — директора ООО «Кубанские аграрные технологии» получившее на площади 4381 га 3127 тонны зерна при средней урожайности 71,4ц/га;

Евгению Иванову — главу К(Ф)Х получившую на площади 125 га 880 тонн зерна при средней урожайности 70,4ц/га;

Анатолия Кокорева — главу К(Ф)Х получившего на площади 90 га 612 тонн зерна при средней урожайности 68,0ц/га;

Геннадия Королева — главу К(Ф)Х получившего на площади 136 га 904 тонны зерна при средней урожайности 66,5 ц/га.

Также были награждены почетными грамотами и хлебными караваями за активное участие в подготовке и проведении уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур урожая 2018 года:

коллектив Динского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю (начальник Ольга Барабанова);

отдел по работе с общественными организациями, политическими партиями, религиозными объединениями и СМИ администрации муниципального образования Динской район (начальник Светлана Бондарева);

начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Динского района –Романа Левтер;

заместителя начальника ПСЧ-146 ФГКУ «12 отряда ФПС по Краснодарскому краю», капитана внутренней службы - Султана Аджигельдиева;

директора МБУ ДО ДШИ ст. Старомышастовская МО Динской район Аллу Иванову;

главного агрохимика Динского района ФГБУ «ЦАС Краснодарский» Наталью Давиденко.

Открыл концерт фильм о труде работников сельского хозяйства — таком тяжелом, но очень важном для всех.

Глава района Сергей Пономарев поздравил присутствующих с праздником, поблагодарил аграриев за добросовестный труд.

Слова приветствия также прозвучали от начальника управления сельского хозяйства Сергея Коробченко и председателя совета депутатов МО Динской район Юрия Ильченко.

Для гостей выступили с песнями, танцами и постановками различные художественные коллективы.









Подарком всем зрителям стал концерт от ансамбля народной песни «Станица».







