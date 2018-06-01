День защиты детей в Динской: забег «ползунков», игры (фоторепортаж)

Сегодня, 1 июня, отмечается День защиты детей. В этот день на Фонтанной площади станицы Динской подготовили множество развлечений для главных героев праздника.

Организаторы учли интересы всех возрастных групп. Для самых маленьких был организован массовый забег «ползунков». Младенцы встали на четвереньки на старте полосы препятствий, чтобы посоревноваться со своими сверстниками за ценные призы. На финише всеми усилиями малышей зазывали их родные. В ход шли все вспомогательные предметы: соски, погремушки, телефоны. Не все младенцы согласились преодолевать полосу. Некоторые решительно протестовали, другие лихо ползли к победе. Но организаторы никого не оставили без подарков.





«Мы узнали о конкурсе в "Инстаграме", приехали из Пластуновской, чтобы поучаствовать. Вот взяли первое место, чему очень рады», - рассказывает мама десятимесячной Кати Кулыгиной.

Дети постарше с удовольствием катались на каруселях, играли в различные игры, устраивали борьбу подушками.







