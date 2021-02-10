Деньги от государства на жилье. Опыт Бондаренко – семьи из Васюринской

Четыре молодые семьи из Динского района получили деньги на покупку или улучшение жилья.

В общей сумме им выплатили почти 5 миллионов рублей.

Все они – участники государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

9 февраля документы им вручил первый заместитель главы администрации Динского района Юрий Клесов.

Он отметил, что благодаря этой выплате молодые семьи могут сделать первоначальный взнос по ипотеке или погасить ипотечный кредит, начать строить собственный дом либо купить жилье на вторичном рынке.

В управлении ТЭК и ЖКХ администрации Динского района рассказали подробности.

Кто может стать участником программы?

Молодые семьи Российской Федерации, которые соответствуют трем критериям.

Возраст

Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье (если, например, это только мама и ребенок) до 35 лет.

Нужда

Семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении или в его улучшении. Решение о нуждаемости принимает администрация района.

Каждый член семьи должен быть жителем Динского района (постоянная регистрация на территории муниципалитета).

Семья признается нуждающейся, если на каждого члена семьи приходится менее учетной нормы от общей площади помещения, находящегося в собственности членов молодой семьи.

Учетные нормы Динского района

Первореченское сельское поселение – 8 кв. м на 1 человека

Васюринское сельское поселение – 10 кв. м на 1 человека

Мичуринское сельское поселение – 9 кв. м на 1 человека

Пластуновское сельское поселение – 10 кв. м на 1 человека

Старомышастовское сельское поселение – 8 кв. м на 1 человека

Нововеличковское сельское поселение – 10 кв. м на 1 человека

Новотитаровское сельское поселение – 10 кв. м на 1 человека

Динское сельское поселение – 8 кв. м на 1 человека

Красносельское сельское поселение – 8 кв. м на 1 человека

Южно-Кубанского сельское поселение – 5 кв. м на 1 человека

Норму каждое поселение устанавливает самостоятельно.

Платежеспособность

Семья должна подтвердить наличие доходов, потому что сумма выдаваемых администрацией средств – это 30-35 % от всей стоимости жилья. Остальные 65-70 % она должна быть способна выплатить самостоятельно.

Размер социальной выплаты зависит от количества членов молодой семьи и стоимости 1 квадратного метра общей жилой площади, составляет 30 % для семьи без ребенка, 35 % для семьи с ребенком (с детьми).

В приоритете на выплату этой социальной поддержки – многодетные семьи. В первую очередь деньги получают они. Остальные распределяются в порядке очередности. Ежегодно средства выдают 3-4 семьям. Сейчас в очереди на улучшение жилищных условий в Динском районе значатся 30 молодых семей.

Подать заявление могут те, кто соответствует критериям выше. Если семья подходит, то ей выдается постановление о том, что она является участником программы, претендентов включают в список.

Если в текущем году они не получили деньги, то автоматически переходят на следующий. Когда кому-то из родителей исполняется 36 лет, семью из участия в программе исключают.

На что может быть направлена выплата?

Например, на:

приобретение жилья,

строительство жилого дома,

уплату первоначального взноса жилищного или ипотечного кредита, жилищного займа,

погашение оставшегося долга по кредиту для покупки (строительства) жилья.

В этом году одними из получателей социальной выплаты стала семья Бондаренко из Васюринской. Мы пообщались с многодетной матерью Светланой. Она рассказала о своем опыте.

«В сентябре 2019 года я собрала все необходимые документы. Мою семью признали нуждающейся. Стали ждать постановление о том, что мы в списке. Оно было готово уже в ноябре. Мы оказались в претендентами на получение выплаты на 2021 год. Не в 2020-м, потому что бюджет закладывается в начале года, а пакет документов я предоставила только осенью. Ну и в 2020-м уже были три семьи, кому положена выплата. Но год пролетел быстро, и вот мы уже получили господдержку.

Это реально. Отказывают только тем, кто не подходит по критериям, прописанным в законе. Необходимые документы собрать не сложно. Я за один день это сделала и сразу привезла бумаги в администрацию. Помню, что брала справку о составе семьи, выписку из лицевого счета, подтверждение о доходе, у меня был договор займа. У каждого индивидуальный способ подтверждения платежеспособности, кто-то делает это с помощью материнского капитала, кто-то с помощью договора с банком о выдаче кредита.

Мы будем строить дом. На нашу многодетную семью для этих целей нам насчитали 5 с лишним миллионов. Государство выдало 35 % от этой стоимости. То есть примерно 1 млн 800 тыс. Остальные 3 с лишним миллиона вложить в строительство дома должны мы.

Все, кому интересна эта тема, пусть обращаются в администрацию. Этим там занимается специалист управления ТЭК и ЖКХ администрации Динского района. Там все подробно расскажут, всегда помогут. Проделывают огромный путь с нами – участниками, с нашими документами.

Я думала, будет труднее со всем этим, но оказалось просто. Спасибо администрации Динского района», – поблагодарила Светлана Бондаренко от всей своей семьи.

Подробности об участии в программе и о перечне документов индивидуально расскажут в управлении ТЭК и ЖКХ администрации Динского района по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 55, к. 125 (первый этаж), телефон 8(86162) 5-19-67. Предварительная запись на прием для этого не требуется.