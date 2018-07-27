Законопроекты: не взяли в сад - заплатят. Пособие на детей до 14 лет.

В осеннюю сессию законотворцы готовятся рассмотреть два законопроекта, касающиеся семей, в которых подрастают дети до 14 лет.

Первый проект — это введение ежемесячной выплаты в 3 тысячи рублей на ребенка, которого не взяли в детский сад. Планируется, что данная компенсация будет выплачиваться ребенку до семи лет.

Второй законопроект — об установлении ежемесячного пособия на детей до 14 лет. Предполагается, что эта выплата составит 50 % от минимального размера оплаты труда и составит не менее 5,6 тысяч рублей в месяц.



