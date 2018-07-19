Депутаты поддержали повышение пенсионного возраста в первом чтении

Сегодня, 19 июля 2018 года, Госдума РФ приняла закон о повышении пенсионного возраста для россиян.

Поддержали решение 327 депутатов, проголосовали против — 102, один парламентарий воздержался.

Напомним, законопроект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию. Мужчины будут работать до 65 лет, а женщины — до 63.

Пока что пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин утверждает, что в результате реформы «пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции».