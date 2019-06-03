Рассмотрели работу регионального оператора по обращению с ТКО

Председатель совета отметил, что деньги за отходы уже уплачены. То, что кто-то не донес мусор до контейнера, это уже другой вопрос. Объем мусора измеряется в кубах, а какой плотности, сколько весит этот куб, непонятно.

Также Юрий Ильченко сказал, что хотелось бы видеть новые мусоровозы.

В итоге депутатами было принято решение:

Администрации МО Динской район совместно с региональным оператором по обращению с ТКО и операторами по обращению с ТКО:

- подготовить предложения по повышению эффективности работы операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территориях сельских поселений Динского района;

- осуществить разработку и реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию (рекультивацию) существующих и недопущение появления новых мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов;

- направить в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края в области обращения с отходами обоснованные предложения по нормативам накопления твердых коммунальных отходов.

Вторым вопросом депутаты положительно рассмотрели вопрос о присвоении почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Динского района» заместителю главного врача по детству и родовспоможению Динской ЦРБ Галине Мадгазиной. 29 лет она работает в медицине и занимается одними из самых ответственных направлений.

Также депутаты рассмотрели кандидатуру Совета муниципального образования Динской район для представления интересов муниципального образования Динской район в Совете директоров ОАО «Динской центр торговли». Единогласно депутаты поддержали кандидатуру Андрея Гриднева.

Эффективность реализации муниципальных программ, финансируемых из бюджета муниципального образования Динской район в 2018 году, тоже была разобрана на совете.

В разделе «Разное» депутаты рассмотрели постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 22 апреля 2019 г. № 1087-П «О выполнении государственных программ Краснодарского края в 2018 году».