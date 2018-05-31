Депутаты районного совета: о земле, деньгах и врачах

30 мая 2018 года состоялась 42 сессия Совета депутатов Динского района. На повестке дня было 15 вопросов, некоторые из них было решено разобрать на следующем заседании.

Одним из пунктов обсуждения был «Отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год». Согласно ему, бюджет муниципального образования Динской район исполнен следующим образом:

общий объем доходов – 2 202 365,8 тыс. рублей;

общий объем расходов – 2 232 289,1 тыс. рублей;

дефицит бюджета – 29 923,3 тыс. рублей. За 2016 год дефицит бюджета составлял 4 536,8 тыс. рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2017 году увеличился в 6,6 раза.

С отчетом о выполнении социально-экономического развития Динского района за 2013-2017 гг. выступил начальник управления экономического развития и инвестиций Андрей Даньяров. Общее выполнение мероприятий программы (с учетом выполненных частично) составило 75 %.

Всего на реализацию мероприятий программы за 2013-2017 годы было израсходовано 2468,3 млн руб., из них: краевой бюджет (с учетом федеральных средств) – 1508,7 млн руб. (61,1 %), местный бюджет (районные и поселенческие средства) – 603,8 млн руб. (24,5 %), внебюджетные средства – 355,8 млн руб. (14,4 %).





Исходя из отчета, годовое плановое задание по фонду оплаты труда выполнено на 15,3 %.

Среднемесячная заработная плата на одного работника в районе за январь-февраль 2018 года достигла 29347,8 руб., что выше значения аналогичного периода 2017 года на 13,5 %. Годовой план выполнен на 95,8 %.

Реальная зарплата за январь-февраль 2018 года составила 110,9 % при годовом плане 101,2 %. Достигнутый темп роста заработной платы в отчетном периоде значительно превышает уровень инфляции (102,3 %).

Одним из пунктов была передача автомобиля ВАЗ-21144 в безвозмездное пользование Динскому районному казачьему обществу. Машина сейчас находится в непригодном для эксплуатации состоянии. Решение приняли большинством голосов.





Обсуждалось и исполнение бюджета за 1 квартал 2018 года. Согласно отчету, его профицит составил 6 535 995,55 рублей. Как распорядиться этими деньгами, решат на внеочередной сессии. Депутаты и представители администрации не смогли прийти к консенсусу, что нужнее на данный момент — спортивный комплекс в Новотитаровской или же новые сады и школы. Вопрос вызвал жаркие споры.

Многодетным семьям решением депутатов выделили 24 участка земли в селе Первореченском, поселках Найдорф и Вишняки.

Терапевту участкового терапевтического отделения районной поликлиники Татьяне Ермачковой и заведующей кабинетом, врачу-статистику кабинета медицинской статистики отдела клинико-экспертной и организационно-методической работы Людмиле Чирве было присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Динского района».