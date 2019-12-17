Депутаты исполнили мечту Саши Чубукина
Месяц назад на страницах «РВС» в рамках новогодней акции появился материал о 15-летнем Саше Чубукине.
Мальчик живет в Старомышастовской, у него синдром ДЦП 3 степени тяжести, симптоматическая эпилепсия с периодическими тяжелыми приступами и грубая задержка психоречевого развития.
Когда журналист «РВС» приезжал к семье Чубукиных в гости, бабушка рассказала, что главная мечта — новая инвалидная коляска для Саши.
У него есть одна, но выдана она по льготе, когда мальчику было 4 года. В свои пятнадцать он в нее уже не помещается. Кроме этого, ее общее состояние оставляет желать лучшего.
Из-за отсутствия пригодного средства передвижения Саша не мог гулять на улице.
Тогда редакция «РВС» открыла сбор средств для покупки новой коляски. Семье удалось собрать 11 тыс. рублей. Но подходящая для Саши стоила более 40 тыс. рублей.
Один из депутатов Совета Старомышастовского сельского поселения, генеральный директор ООО «ЭлитСтрой» Евгений Гринченко, прочитав данный материл, вместе с коллегами-депутатами решил помочь в осуществлении заветного желания Чубукиных. Тогда он созвонился с мамой Анастасией, с ней определил сумму, которой не хватало. Евгений рассказал, что все восприняли это только положительно и быстро откликнулись. Недостающие средства были собраны за неделю добровольно.
16 декабря представители Совета депутатов Старомышастовской привезли для Саши новую, еще упакованную коляску. Она обтянута в черную экокожу, по-разному регулируется и перекатывается на прочных колесах. Для удобства была уже собрана.
Кроме этого, в преддверии Нового года Саше подарили коробку сладостей.
Семья осталась счастлива и выразила благодарность всем, кто принял участие в сборе денег на коляску, отметив, что «мир не без добрых людей».
Деятельность депутатов Старомышастовской на этом не заканчивается. Благодаря им в муниципальном учреждении по физическому развитию «Спарта» теперь есть комната для занятий на кардиотренажерах. Сами тренажеры и материалы оплачены депутатом ЗСК Сергеем Жиленко, а работы произведены фирмой «ЭлитСтрой» на добровольной основе и за средства четверых депутатов Старомышастовской.
Заниматься в кардиозале могут все желающие совершенно бесплатно в рабочее время, с 9.00 до 20.00.
Сейчас в планах у депутатов привести в порядок другие комнаты «Спарты», чтобы как можно больше людей имели возможность тренироваться.
Еще одним шагом вперед стало создание православной библиотеки «Благосвет» в Храме Вознесения Господня и комнаты для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В библиотеке уже во всю идет каталогизация, из литературы есть также художественная и специальная, например, для медиков. Любой желающий может прийти, зарегистрироваться, почитать в зале или взять книгу с собой.
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