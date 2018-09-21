Десятки тысяч цыплят уничтожают в поселке Украинском?

В редакцию «РВС» поступила жалоба: «В поселке Украинском в цехе инкубации уничтожают десятки тысяч цыплят».

Журналисты сразу выехали на место. Как оказалось, все обстоит не совсем так, как описали в жалобе и масштабы трагедии значительно преувеличены, но доля правды в этом есть.

Сотрудники инкубатора рассказали журналистам, что при технологическом процессе инкубации образуется примерно 25-30 процентов биологических отходов. Это непроклюнувшиеся яйца, нежизнеспособные птенцы, которых затем утилизируют.

«Обычное дело», - прокомментировала бригадир, - «Работаем в штатном режиме, никакого массового уничтожения цыплят нет».