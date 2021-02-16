Детей-безбилетников запретили высаживать из общественного транспорта

Такой закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении. Теперь водителям и кондукторам запрещено принудительно высаживать ребенка без билета из троллейбуса, автобуса или трамвая.

Как сообщает Интерфакс, в принятом законе сказано, что безбилетный пассажир, который отказывается платить за проезд, обязан сойти на ближайшей остановке. Но это требование не касается детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослого.