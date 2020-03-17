Детей и школьников Кубани переводят на свободное посещение

Детей и школьников Кубани переводят на свободное посещение
Фото: aussiedlerbote.de

Детей и школьников Кубани переводят на свободное посещение

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31 минуту назад Газета РВСДетские сады Динского районаДетские сады Краснодарского краяДинской районДистанционное обучениеНовости Динского районаШколы Динского районаШколы Краснодарского края

На сайте администрации Краснодарского края появилась новость о том, что в школах и детских садах Кубани с 18 марта вводится свободное посещение.

Кроме этого, весенние каникулы будут продлены.

В источнике говорится, что с 18 по 20 марта ходить в школы и детские сады детям можно будет по желанию. Для этого необходимо в электронной форме направить заявление в организацию.

С 21 марта в школах начнутся каникулы. В этот раз они будут на 10 дольше. Закончатся 11 апреля. Столько же дней отдыха будет и в учреждения дополнительного образования.

В пресс-службе администрации края также сообщили, что с 23 марта в ссузах образовательный процесс предлагается организовать дистанционно.

Будут ли какие-то изменения конкретно в Динском районе, информация уточняется. 

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