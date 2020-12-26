Детей и ветеранов Динского района поздравили с Новым годом

В преддверии Нового года в Динском районе совершается все больше добрых дел.

Вчера, 25 декабря, Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей, которые сейчас лечатся в Динской центральной больнице. Всем деткам подарили сладкие подарки, пожелали скорейшего выздоровления и крепкого здоровья в наступающем 2021 году.

В этот же день в Динском районе волонтеры с депутатами навестили ветеранов Великой Отечественной войны, привезли им продукты первой необходимости, нарядили елку и оказали посильную социально-бытовую помощь.

Жители края через благотворительный фонд “Край добра” передали 9 подарков детям с ограниченными возможностями здоровья, детям из многодетных и малообеспеченных семей из Динского района.



