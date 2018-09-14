Школьников наградили поездкой в кино

13 сентября 2018 года в киноцентре «40 лет Победы» станицы Динской состоялся кинопоказ для школьников Нововеличковского сельского поселения. Галина Кова, которая недавно стала главой администрации, инициировала это мероприятие для детей.

В Динскую приехали те ученики, которые победили в конкурсе «Голосуем всей семьей». Он проводился уже во второй раз (впервые — на выборах президента). Суть заключается в том, что классы, в которых проголосовало больше всего родителей, награждаются поездкой в кинотеатр.

После киносеанса учеников ждал сладкий стол — мороженое.

Киноцентр решил презентовать школьникам фантастический фильм «Кин», который они посмотрели одними из первых в России.

«Мне как директору очень приятно, что в Динском районе есть такие главы поселений, которые волнуются за детей и всей душой стараются их поддержать», – прокомментировала это событие директор киноцентра Раиса Колоколова.