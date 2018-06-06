Дети из Динского района побывали на мероприятии в Краснодаре

Во Дворце спорта «Олимп» в Краснодаре собрались делегации детей из всех муниципальных образований Краснодарского края – победители творческих и интеллектуальных конкурсов и спортивных соревнований, дети из малообеспеченных и приемных семей, воспитанники социально-реабилитационных центров, детских домов и школ-интернатов.

От муниципального образования Динской район мероприятие посетили 20 детей в сопровождении Анны Зеленевой – начальника управления по вопросам семьи и детства.

Ребят из муниципалитетов поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В парке имени 30-летия Победы для подрастающего поколения работали 43 интерактивные тематические площадки: патриотической, научной, творческой, спортивной, туристической и даже экологической направленности. Проходили конкурсы, мастер-классы и турниры.

Во Дворце спорта «Олимп» для гостей праздника выступили более 700 юных артистов Кубани и лучшие профессиональные коллективы региона.

Завершилась концертная программа дискотекой от молодого диджея Георгия Пенжояна.