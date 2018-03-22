Дети напомнили водителям о важных правилах (видео, фото)

21 марта 2018 года в станице Новотитаровской сотрудники ОГИБДД по Динскому району совместно с воспитанниками детского сада № 59 еще раз напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и о необходимости использования удерживающих устройств при перевозке детей в автомобилях.

Малыши рассказывали стихи на эту тему и вручали автолюбителям листовки, те в свою очередь пообещали быть внимательными за рулем и заверили, что возят детей исключительно в автокреслах.



