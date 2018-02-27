Дети поздравили водителей с Днем защитника Отечества

Дети поздравили водителей с Днем защитника Отечества

Дети поздравили водителей с Днем защитника Отечества

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месяц назад 23 февраляГИБДДДень защитника ОтечестваДинской районДПСНовости Динского районаОГИБДД ОМВД России по Динскому району

23 февраля в станице Старомышастовской инспекторами ОГИБДД и ОР ДПС ГИБДД ОМВД по Динскому району совместно с учащимися школы №31 было организованно поздравление с Днем Защитника Отечества. Водителям раздавали листовки и поздравительные открытки, которые дети сделали своими руками, автомобилисты в свою очередь пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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Комментарии

Семён Горбунков
Семён Горбунков 27 дней назад

Странно... Чота менты, в последнее время, чаще стали с детишками мелькать... Готовят себе смену?..

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Пелагея Никаноровна Шипшина
Пелагея Никаноровна Шипшина 27 дней назад

Полицейская барышня красивая :)

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2
Семён Горбунков
Семён Горбунков Пелагея Никаноровна Шипшина 26 дней назад

Удалено администратором.

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