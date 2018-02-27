Дети поздравили водителей с Днем защитника Отечества
23 февраля в станице Старомышастовской инспекторами ОГИБДД и ОР ДПС ГИБДД ОМВД по Динскому району совместно с учащимися школы №31 было организованно поздравление с Днем Защитника Отечества. Водителям раздавали листовки и поздравительные открытки, которые дети сделали своими руками, автомобилисты в свою очередь пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Комментарии
Странно... Чота менты, в последнее время, чаще стали с детишками мелькать... Готовят себе смену?..
Полицейская барышня красивая :)
Удалено администратором.