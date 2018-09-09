«Дети России» - предупредить и защитить самое дорогое

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Динскому району, в период с 7 по 16 сентября 2018 года проводится второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018.

Проводится мероприятие в целях предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.



