Дети задыхаются от амброзии, но внимания никто не обращает

В "РВС" обратлась жительница станицы Пластуновской, она рассказала, что на улице Зеленой от улицы Красной растет амброзия по пояс, уже даже цветет, но хозяева домов почему-то не косят траву, хотя это их прямая обязанность.

"У моего ребенка аллергия на нее. Я не могу на это спокойно смотреть. Я, конечно, поеду в администрацию писать жалобу, но если еще и газета это осветит, будет вообще отлично, может, тогда будут чаще сотрудники администрации проверять, это же не дело,что дети страдают! Необходимо держать такие вопросы на особом контроле", - негодует женщина.

Как сообщили в администрации Пластуновского сельского поселения, в станице еженедельно проводит объезд административная комиссия. Специалисты посещают территории мест общего пользования и частных домовладений, в ходе которых выявляются случаи произрастания сорной и карантинной растительности.

Если такие факты выявляются, например, растет амброзия на прилегающей к домовладению территории, собственнику дома выдается предостережение «О нарушении правил благоустройства и санитарного содержания территории».

Если хозяин дома не устраняет замечание, на него накладывается административный штраф.

Когда выявляется случай произрастания амброзии на частной территории, информация передается в Россельхознадзор для принятия мер административного воздействия к собственнику.

Так, администрация поселения уже направила в ведомство 7 материалов.

Напомним, если вас беспокоят участки, где прорастает данный сорняк, обращайтесь в администрацию вашего сельского поселения:

Динское сельское поселение: ул. Красная, 57, тел. 6-38-08;

Васюринское сельское поселение: ул. Луначарского, 94а;

Красносельское сельское поселение: ул. Ленина, 1 В, тел. 3-37-39;

Мичуринское сельское поселение: ул. Почтовая, 14, тел. 7-81-87 или 7-91-49;

Нововеличковское сельское поселение: ул. Красная, 53, тел. 7-67-62;

Новотитаровское сельское поселение: ул. Советская, 63, тел. 4-35-40;

Первореченское сельское поселение: ул. Ленина, 221, тел. 3-43-47 или 3-43-92;

Пластуновское сельское поселение: ул. Мира, 26а, тел. 3-71-31;

Старомышастовское сельское поселение: ул. Красная, 133, тел. 7-53-23 или 7-44-81;

Южно-Кубанское сельское поселение: ул. Северная, 2, тел. 4-87-42.

За нарушение правил борьбы с амброзией отвечает статья 10.1 КоАП. Влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

На граждан: от 300 до 500 руб.

На должностных лиц: от 500 до 1000 руб.

На юридических лиц: от 5000 до 10000 руб.











