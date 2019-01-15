Детский гороскоп. Что нужно знать о малыше и как он воспринимает маму

Рождаясь, человек уже владеет набором определенных качеств. У него свой особенный характер, привычки, сложности и таланты. Ребенок – это маленькая личность, и от того, какое воспитание он получит и какие способности родители смогут в нем разглядеть, будет зависеть, насколько большой и полноценной личностью он станет в будущем.

Детский гороскоп поможет родителям лучше узнать своего ребенка, вы сможете заглянуть во внутренний мир и понять его мотивации, узнать сильные стороны и то, как он воспринимает родителей и окружающий мир, чего он боится и с какими сложностями вы как родители можете столкнуться при воспитании.

Луна в гороскопе человека отвечает за эмоции, привычки, умение адаптироваться, питание, особенно для деток до 3-х лет, а также за восприятие мамы, а то, в каком знаке находилось ночное Светило в момент рождения, будет характеризовать личные особенности ребёнка.





Луна в Овне - дети с такой луной вспыльчивые, настойчивые, всегда готовы идти в бой, такие маленькие воины, необходимо научить сдерживать себя, а в моменты расстройства давать выход эмоциям через активную деятельность, маму воспринимает как деятельную, спортивную, в некоторых случаях агрессивную и резкую.





Луна в Тельце - ребенок спокойный, усидчивый, ласковый, порой неохотно идет на перемены и немного ленится, полезно читать малышу о культуре разных народов и подталкивать к действию, маму воспринимает как заботливую, нежную и умеющую хорошо зарабатывать.





Луна в Близнецах - детки любознательные, любят много общаться, играть в подвижные игры, их настроение переменчивое, любят путешествовать, даже если это поездка в магазин, их необходимо научить останавливаться, чтобы они уловили суть вещей, а не просто скользили по поверхности, мама для них общительная, с чувством юмора, лёгкая на подъём, она любит играть и веселиться вместе со своим чадом.

Луна в Раке - детки эмоциональные, чувствительные, обладают изрядной интуицией, для них чувства важнее логики, их нельзя заставлять есть, когда они расстроены, необходимо научить спокойно относиться ко всему, мама для них - это заботливая, внимательная, нежная, с которой безопасно и спокойно, даже вырастая, имеют сильную привязанность к маме.

Луна во Льве - эмоционально вспыльчивы, все эмоции на показ, главный герой в домашнем театре чувств, их важно хвалить, но важно научить, что ценность внутри себя, независимо от мнения окружающих, маму такой малыш воспринимает как красивую, яркую, творческую.

Луна в Деве - эмоционально детки сдержанны, рассудительные, рациональные, уделяют много времени мелочам, постарайтесь расширять их восприятие мира, мама для них занята делами, работой, домашними хлопотами, деткам может не хватать душевности и объятий.

Луна в Весах - детки ценят красоту во всех её проявлениях: любят живопись, музыку, красивую одежду, украшения, они обладают мягким характером, у них потребность быть в коллективе, необходимо научить, что всем не угодить, мама воспринимается ребенком дружелюбной, внешне симпатичной и интеллигентной.

Луна в Скорпионе- дети энергичны, самоуверенны, склонны к крайностям, сверхчувствительны и ревнивы, необходимо научить проявлять свои эмоции и смотреть на неудачи со смехом, мама для ребёнка ощущается как властная личность, высокодуховный человек, она проявляет понимание, но порой производит "угрожающее" впечатление, в кризисной ситуации мама поможет и защитит.

Луна в Стрельце - детки вспыльчивы, их легко можно вывести из себя, но гнев их проходит так же быстро, как и возникает, любят путешествия и всё новое: другие страны, культуры, обычаи, они наделены хорошим чувством юмора, будьте с малышом честны, даже когда не знаете ответа на их очередное «Почему?», мама воспринимается как учитель, авторитет и умный человек, важно, чтобы мама не переусердствовала в обучении и воспитании, так что лучше, чтобы обучение происходило как открытие новых знаний, например, в форме игры и приключения.

Луна в Козероге - эти детки энергичны, целеустремленны и необыкновенно работоспособны, в первые годы жизни им требуется больше любви и заботы, а в дальнейшем научите ребенка любить прежде всего самого себя, маму видит как человека правил, организованную, много работающую.

Луна в Водолее - детки-новаторы с нестандартным мышлением и восприятием, легко демонстрируют оригинальный взгляд на вещи и желают делать только то, что им хочется, и тогда, когда хочется. Важны в их жизни друзья, они не воспринимают эмоций и импульсивных действий, важно логически донести информацию, мама для них необычная, свободных взглядов, любящая все новое и весьма интеллектуальная.

Луна в Рыбах - детки-фантазеры, очень восприимчивые, от чего могут часто плакать, обладают творческим потенциалом и живым воображением, необходимо научить малыша не потакать своим слабостям, быть более реалистичным к окружающему миру, маму воспринимает как воплощение идеала, идеализирует её, сильная интуитивная связь.





Но не забывайте, что в индивидуальном гороскопе будут нюансы, которые внесут свои коррективы.

Как говорил великий Стив Джобс: «Не воспитывайте своих детей, чтобы они были богатыми. Воспитывайте их, чтобы они были счастливы. Поэтому, когда они вырастут, они будут знать ценность вещей, а не их цену».









Астролог Светлана Антипова







