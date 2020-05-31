Детский сад №16 провели выпускной в видео-формате

В Детском саду №16 станицы Новотитаровской провели выпускной в видео-формате. В "РВС" прислали 20-минутный ролик, на котором свои напутственные слова сказали заведующая дошкольного учреждения Марина Бондаренко, воспитатели группы - Екатерина Котельникова и Оксана Передерий. Нарядные выпускники также рассказали стихи, а их родители высказали слова благодарности воспитателям за их труд и терпение.

Видео наполнено фотографиями малышей разных лет, и в заключении фото дипломов выпускников. Несмотря на то, что в этом году получилось сделать выпускной только в таком формате, видео получилось очень теплым.

Мы выложили первую часть этого ролика.