Детские сады Динского района проверила прокуратура

Прокуратурой района совместно с сотрудниками отдела вневедомственной охраны по Динскому району проведена проверка антитеррористической защищенности объектов образования.

В ходе проверки установлено, что антитеррористическая защищенность дошкольных образовательных учреждений Динского района, которым присвоена вторая категория опасности, не соответствует требованиям федерального законодательства. На объектах не до конца оборудована система видеонаблюдения, не разработаны планы взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД РФ и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

«По результатам проверки в адрес заведующих дошкольных образовательных учреждений внесены представления об устранении нарушений требований федерального законодательства, которые до настоящего времени не рассмотрены», – сообщает исполняющий обязанности заместителя прокурора Динского районаИслам Кунов.