По каким санитарным правилам будут работать детские сады?
С 29 июня возобновляется работа детских садов с соблюдением всех санитарных норм и требований Роспотребнадзора.⠀
Читайте, какие рекомендации дало ведомство.
⚫️Перед открытием организации провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
⚫️Закрепить за каждой группой отдельное помещение, организовав пребывание в строго закрепленном за каждой группой помещении.
⚫️Исключить общение воспитанников из разных групп во время перемен и при проведении прогулок.
⚫️По возможности сократить число воспитанников в классе группе.
⚫️Исключить объединение воспитанников из разных групп в одну группу, не допускать формирование «вечерних дежурных» групп.
⚫️Исключить проведение массовых мероприятий.
⚫️Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с термометрией бесконтактным способом при входе в здание, исключив скопление детей и их родителей.
⚫️Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
⚫️Обеспечить незамедлительную изоляцию воспитанников с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.
⚫️С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе.
⚫️Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале.
⚫️Проводить во время динамических пауз и по окончанию работы текущую дезинфекцию помещений:
- обработка рабочих поверхностей;
- пола;
- дверных ручек;
- помещений пищеблоков;
- мебели;
- санузлов;
- вентилей кранов;
- спуска бачков унитазов.
⚫️Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.
⚫️Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.
⚫️Обеспечить регулярное сквозное проветривание помещений в отсутствие детей.
⚫️Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
⚫️Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима.
⚫️Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).
⚫️Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов.
⚫️Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
⚫️Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками.
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