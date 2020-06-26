По каким санитарным правилам будут работать детские сады?

С 29 июня возобновляется работа детских садов с соблюдением всех санитарных норм и требований Роспотребнадзора.⠀

Читайте, какие рекомендации дало ведомство.

⚫️Перед открытием организации провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

⚫️Закрепить за каждой группой отдельное помещение, организовав пребывание в строго закрепленном за каждой группой помещении.

⚫️Исключить общение воспитанников из разных групп во время перемен и при проведении прогулок.

⚫️По возможности сократить число воспитанников в классе группе.

⚫️Исключить объединение воспитанников из разных групп в одну группу, не допускать формирование «вечерних дежурных» групп.

⚫️Исключить проведение массовых мероприятий.

⚫️Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с термометрией бесконтактным способом при входе в здание, исключив скопление детей и их родителей.

⚫️Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

⚫️Обеспечить незамедлительную изоляцию воспитанников с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.

⚫️С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе.

⚫️Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале.

⚫️Проводить во время динамических пауз и по окончанию работы текущую дезинфекцию помещений:

обработка рабочих поверхностей;

пола;

дверных ручек;

помещений пищеблоков;

мебели;

санузлов;

вентилей кранов;

спуска бачков унитазов.

⚫️Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.

⚫️Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.

⚫️Обеспечить регулярное сквозное проветривание помещений в отсутствие детей.

⚫️Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

⚫️Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима.

⚫️Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).

⚫️Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов.

⚫️Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

⚫️Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками.