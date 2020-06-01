В редакцию «РВС» обратилась девушка. Живет она в Новотитаровской, работает в Южном. Оба сельских поселения принадлежат Динскому району.

Напомним, с 23 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев снял ограничение движения внутри муниципалитета, отменил желтые и зеленые пропуска. Передвигаться разрешил свободно. Но пропускной режим между районами и городами оставил.

Обратившаяся рассказала, что 25 мая поехала на работу. Казалось бы, никаких проблем по пути возникнуть не могло, так как она едет из станицы в поселок, оба находятся в Динском районе.

Но по данному маршруту находится блокпост, который установлен на въезде в Краснодар. Часть дороги, которую она проезжает по пути в Южный, относится к краснодарской территории. Там ее не пропустили из-за отсутствия красного пропуска, даже несмотря на то, что пункт прибытия относится к месту, где она может передвигаться свободно.

Согласно постановлению губернатора, все делается законно. Так как девушка пересекает территорию другого муниципалитета, запросить пропуск у нее обязаны. Но с точки зрения общей ситуации получился парадокс.

«Увы, работодатель обратившейся должен получить для нее красный пропуск», – сообщили на горячей линии краевого оперативного штаба.

Журналист попыталась выяснить, есть ли какой-нибудь другой путь от Новотитаровской в Южный, который проходит не через краснодарскую территорию, а исключительно внутри муниципалитета.

В администрации Динского района рассказали, что такой дороги нет. Там дополнили, что все сотрудники из Южного в Динскую тоже ездят с красными пропусками.