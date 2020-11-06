Девушка-сирота хочет получить квартиру, но только в Динском районе

В Динском районе есть люди из числа детей-сирот, которые стоят на очереди не один год, чтобы получить жилье. Время идет, очередь продвигается. Но когда она подходит, не все согласны получить квартиру. В чем же дело?

Одна девушка-сирота поделилась с нами своей историей. Настя родилась и выросла в станице Динской.

«В 14 лет моих мать и отца лишили родительских прав, даже не знаю, за что. Мама не пьет, работает, мы с ней хорошо общались и общаемся, отец живет отдельно в Пластуновской. Все решалось очень быстро. Отца не оповестили и даже не предупредили. Только прислали письмо по факту, что его лишили отцовства. Органы опеки прямо со школы забрали меня в детдом», - рассказывает девушка.

В 19-20 лет, когда она выпустилась из учебного учреждения, ей выплатили подъемные в размере около 40000 рублей. Они рассчитаны для благоустройства жилья. Встать на очередь для получения квартиры было трудно:

«Два года меня швыряли, как футбольный мяч, туда-сюда, туда-сюда», - говорит Настя.

Комнату для временного проживания, по ее словам, сразу не предоставили, сказали, мест нет, ждите. В итоге подруга девушки помогла снять жилье. И все подъемные деньги были потрачены не на ремонт, мебель и благоустройство, а на съемное жилье и еду.

Настал момент, когда платить за аренду было невозможно. Девушка снова обратилась в органы опеки. Взяла с собой сумки с вещами и села под кабинетом. На вопрос сотрудника, почему она сидит с вещами, динчанка ответила, что больше ей некуда идти. У нее есть бабушка, но с ней она не может жить. Из-за отсутствия взаимопонимания женщина выгнала внучку за дверь. Мать проживает на территории отчима, своего жилья у нее нет, поэтому жить вместе они не могут.

В итоге девушке-сироте выделили койко-место в общежитии. Комната была размером 9 кв. м. Туда едва помещался диван. В этой комнате она прожила достаточно долго, сделала там ремонт. Спустя 4 года к ней подселили еще одну девочку. Места стало категорически мало, и ее переселили в другое общежитие, в котором не оказалось даже душа, не говоря о горячей воде и общем состоянии общежития. В нем она живет уже 5 лет и ждет свою квартиру.

В Динской проживают ее родственники и друзья, работа тоже в станице. Но когда пришла очередь получать жилье, оно оказалось за пределами района. Бросить все и уехать или остаться еще в общежитии и ждать? С такой дилеммой столкнулась девушка и некоторые люди-сироты. Они считают, что имеют право на жилище в чертах своего места проживания и вообще могут из суммы выделенных средств, определенной на человека, самостоятельно подобрать подходящее жилье, чтобы потом муниципалитет купил его, но администрация упорно отдаляет их от этой возможности.

Мы связались с начальником управления по вопросам семьи и детства Анной Зеленевой. Она рассказала:

«Жилье люди могут выбрать только из того, которое им предоставляет муниципалитет. Если оно им по каким-то критериям не подходит, они могут отказаться и останутся в очереди. Эта процедура выглядит так: муниципалитетом куплено 52 квартиры, тому, кто стоит первый на очереди, предлагают одну квартиру, если он не соглашается, затем вторую, третью и так до тех пор, пока он согласится на одну из предложенных или откажется от всех. Дальше черед переходит ко второму очереднику и так по списку.

Законами не предусмотрено выделение средств конкретному человеку для самостоятельного приобретения дома. Денежные средства выделяются не администрацией района, эти средства федеральные и краевыеи в соответствии с законом Краснодарского края N 1748-КЗ* жилье приобретается и предоставляется по критериям, которые указаны в нем, а также по нормам жилищного законодательства**.

Приобретается жилье не менее 33 кв. м, чтобы жилая комната была не менее 14 кв. м, благоустроенное, с санузлом. Мы не можем просто купить конкретное жилище у конкретного продавца. Для приобретения жилья проводится аукцион.

Он выполняется на основании закона N 44-ФЗ***. Мы рассматриваем и первичный, и вторичный рынок недвижимости. Конечно, собственники могут поучаствовать в торгах, но не факт, что, если с ними будет заключена сделка, то по очереди именно эта квартира достанется конкретному очереднику.

При заключении сделки делается экспертное заключение, прежде чем подписать акт приема-передачи недвижимости. Законом предусмотрено приобретение жилья в рамках субъекта, т. е. в рамках Краснодарского края.

На сегодняшний день нет застройщиков, которые могли бы предложить качественное жилье на территории Динского района, подходящего нам по всем критериям, указанным в законе. Когда приобретается жилье, мы смотрим, чтобы рядом были детсады, школы, поликлиники или ФАПы, ВОПы.

Жилье не приобретается на окраинах, без коммунальных услуг, продуваемое ветром. Такого нет. В этом году, как и в прошлом, приобрели квартиры в поселке Афипском. Этот район ничуть не уступает Динскому. И те, кто получил там жилище в прошлом году, остались довольны».

Также был вопрос от людей, как им узнать о сроках, когда именно им предоставят жилье, если они были в списке на получение в этом году. Анна Зеленева сказала, что сотрудники районной администрации уведомят всех согласно тех контактных данных, которые предоставили претенденты на жилье.



*Закон Краснодарского края от 3 июня 2009 г. N 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае»



**«Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ (ред. от 31.07.2020)



***Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ (ред. От 31.07.2020) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Федеральный закон от 21.12.1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».





Наталья Бережная