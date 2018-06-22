Дежурили ли динчане у ЗАГСа в погоне за "красивой" датой?
В Краснодаре молодожены дежурили днем и ночью возле дворца Бракосочетания «Екатерининский зал», чтобы забронировать для свадьбы "красивую" дату — 18.08.2018. Около 500 пар хотели записаться только на это число.
Мы решили выяснить как обстоит дело в Отделе ЗАГС станицы Динской.
«Конечно, у нас такого ажиотажа не было, возле дверей никто не ночевал, но это действительно, на данный момент, самая популярная дата в этом году», - пояснила руководитель Отдела ЗАГС станицы Динской Юлия Рощупкина.
Если говорить в целом, то зачастую молодожены стараются выбрать для бракосочетания дату, которую легко можно запомнить и обладающую неким смыслом. Так, популярностью пользуются числа, в которых есть ноль и восьмерка. То есть, их составляющими является круг, не имеющий начала и конца — некий символ бесконечности.
Опираясь на лунный календарь, можно также назвать идеальные даты для заключения брака в этом году.
20 июля (7-й лунный день) — прекрасное время для создания семьи между творческими личностями.
17 августа (6-й лунный день) подарит новоиспеченным мужу и жене мудрость, способствующую сохранению семьи.
24 августа (13-й лунный день) прекрасная дата для молодоженов, которые старше 30 лет.
21 сентября (10-й лунный день) весьма благоприятен для ответственного шага.
19 октября (10-й лунный день) считается наиболее удачным для свадьбы днем из всего лунного цикла.
9 ноября (3-й лунный день) эта дата для любителей экстрима. Она чревата хлопотами, но в то же время брак с каждым годом может становиться только крепче, благодаря совместному вкладу в образование и самосовершенствованию.
14 декабря (7-й лунный день) довольно благоприятный день. Он настраивает людей быть дружелюбными и подходить к решению различного рода проблем креативно.
21 декабря (14-й лунный день) он идеально подходит для разного рода начинаний. А вступление в брак и есть создание чего-то нового — новой семьи.
В целом, как утверждают сотрудники ЗАГСов не дата становится залогом крепкого брака, а отношения и взаимопонимание между супругами.
Комментарии
Помню ажиотаж вокруг 08.08.2008... С тех пор немало заключивших "вечный союз" пар распалось.
Мои друзья поженились 12.12.12. Дата красивая но уже 4 года в разводе
Моя маманя говаривала: "Дураков три угла непочатых..." Мудрая была бабуся, хоть и неграмотная... НИКОГДА бы пенсионный возраст не подняла! И я в неё пошёл...