Дежурили ли динчане у ЗАГСа в погоне за

В Краснодаре молодожены дежурили днем и ночью возле дворца Бракосочетания «Екатерининский зал», чтобы забронировать для свадьбы "красивую" дату — 18.08.2018. Около 500 пар хотели записаться только на это число.

Мы решили выяснить как обстоит дело в Отделе ЗАГС станицы Динской.

«Конечно, у нас такого ажиотажа не было, возле дверей никто не ночевал, но это действительно, на данный момент, самая популярная дата в этом году», - пояснила руководитель Отдела ЗАГС станицы Динской Юлия Рощупкина.

Если говорить в целом, то зачастую молодожены стараются выбрать для бракосочетания дату, которую легко можно запомнить и обладающую неким смыслом. Так, популярностью пользуются числа, в которых есть ноль и восьмерка. То есть, их составляющими является круг, не имеющий начала и конца — некий символ бесконечности.

Опираясь на лунный календарь, можно также назвать идеальные даты для заключения брака в этом году.

20 июля (7-й лунный день) — прекрасное время для создания семьи между творческими личностями.

17 августа (6-й лунный день) подарит новоиспеченным мужу и жене мудрость, способствующую сохранению семьи.

24 августа (13-й лунный день) прекрасная дата для молодоженов, которые старше 30 лет.

21 сентября (10-й лунный день) весьма благоприятен для ответственного шага.

19 октября (10-й лунный день) считается наиболее удачным для свадьбы днем из всего лунного цикла.

9 ноября (3-й лунный день) эта дата для любителей экстрима. Она чревата хлопотами, но в то же время брак с каждым годом может становиться только крепче, благодаря совместному вкладу в образование и самосовершенствованию.

14 декабря (7-й лунный день) довольно благоприятный день. Он настраивает людей быть дружелюбными и подходить к решению различного рода проблем креативно.

21 декабря (14-й лунный день) он идеально подходит для разного рода начинаний. А вступление в брак и есть создание чего-то нового — новой семьи.







В целом, как утверждают сотрудники ЗАГСов не дата становится залогом крепкого брака, а отношения и взаимопонимание между супругами.