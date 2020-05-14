Динамика распространения коронавирусной инфекции. Данные на 14 мая

Динамика распространения коронавирусной инфекции. Данные на 14 мая

Динамика распространения коронавирусной инфекции. Данные на 14 мая

  163
10 часов назад Газета РВСДинской районКоронавирусКоронавирус в Динском районеКоронавирус в Краснодарском краеКоронавирус в миреКоронавирус в РоссииКоронавирус на КубаниНовости Динского района

Мир

В мире, согласно информации от университета Джонса Хопкинса, на 14 мая:

297 220 человек скончались, 4 347 921 – заразились, выздоровели – 1 549 343.

Россия

В России 14 мая зафиксировано 9 974 новых случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружен в 83 субъектах Российской Федерации.

5 527 человек за сутки выздоровели. 93 спасти не удалось.

Всего зараженных за весь период существования коронавирусной инфекции – 252 245.

2 305 человек скончались. Выздоровели 53 530.

Краснодарский край

Зараженных за последние сутки – 97. За последние сутки 2 человек скончались. Выписаны – 117.

Всего за все время:

Выявлено человек с заболеванием – 2 319.

Выписано человек – 858.

Умерло – 24.

Те 2 пациента, которые скончались – из Краснодара. Это мужчина 48 лет и женщина 61 года.

Динской район

108 человек находятся под наблюдением медицинских работников. 24 – взято на контроль, 20 из них – прибыли на территорию из других регионов, 4 – контактировали с инфицированными.

С контроля снято 4 человека.

Новых случаев, числящихся за Динским районом, за сутки не зафиксировано.

За весь период случаи коронавируса выявлены в следующих населенных пунктах Динского района:

Нововеличковское с/п – 7.

Новотитаровская – 5.

Мичуринское с/п – 5.

Васюринская – 4.

Старомышастовская – 2.

Красносельское – 1.

Первореченское – 1.

Динская – 1.

Комментарии