Динамика распространения коронавирусной инфекции. Данные на 14 мая
Мир
В мире, согласно информации от университета Джонса Хопкинса, на 14 мая:
297 220 человек скончались, 4 347 921 – заразились, выздоровели – 1 549 343.
Россия
В России 14 мая зафиксировано 9 974 новых случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружен в 83 субъектах Российской Федерации.
5 527 человек за сутки выздоровели. 93 спасти не удалось.
Всего зараженных за весь период существования коронавирусной инфекции – 252 245.
2 305 человек скончались. Выздоровели 53 530.
Краснодарский край
Зараженных за последние сутки – 97. За последние сутки 2 человек скончались. Выписаны – 117.
Всего за все время:
Выявлено человек с заболеванием – 2 319.
Выписано человек – 858.
Умерло – 24.
Те 2 пациента, которые скончались – из Краснодара. Это мужчина 48 лет и женщина 61 года.
Динской район
108 человек находятся под наблюдением медицинских работников. 24 – взято на контроль, 20 из них – прибыли на территорию из других регионов, 4 – контактировали с инфицированными.
С контроля снято 4 человека.
Новых случаев, числящихся за Динским районом, за сутки не зафиксировано.
За весь период случаи коронавируса выявлены в следующих населенных пунктах Динского района:
Нововеличковское с/п – 7.
Новотитаровская – 5.
Мичуринское с/п – 5.
Васюринская – 4.
Старомышастовская – 2.
Красносельское – 1.
Первореченское – 1.
Динская – 1.
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