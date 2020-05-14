Динамика распространения коронавирусной инфекции. Данные на 14 мая

Мир

В мире, согласно информации от университета Джонса Хопкинса, на 14 мая:

297 220 человек скончались, 4 347 921 – заразились, выздоровели – 1 549 343.

Россия

В России 14 мая зафиксировано 9 974 новых случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружен в 83 субъектах Российской Федерации.

5 527 человек за сутки выздоровели. 93 спасти не удалось.

Всего зараженных за весь период существования коронавирусной инфекции – 252 245.

2 305 человек скончались. Выздоровели 53 530.

Краснодарский край

Зараженных за последние сутки – 97. За последние сутки 2 человек скончались. Выписаны – 117.

Всего за все время:

Выявлено человек с заболеванием – 2 319.

Выписано человек – 858.

Умерло – 24.

Те 2 пациента, которые скончались – из Краснодара. Это мужчина 48 лет и женщина 61 года.

Динской район

108 человек находятся под наблюдением медицинских работников. 24 – взято на контроль, 20 из них – прибыли на территорию из других регионов, 4 – контактировали с инфицированными.

С контроля снято 4 человека.

Новых случаев, числящихся за Динским районом, за сутки не зафиксировано.

За весь период случаи коронавируса выявлены в следующих населенных пунктах Динского района:

Нововеличковское с/п – 7.

Новотитаровская – 5.

Мичуринское с/п – 5.

Васюринская – 4.

Старомышастовская – 2.

Красносельское – 1.

Первореченское – 1.

Динская – 1.