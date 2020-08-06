Динчанам навязывают якобы обязательные мини-стабилизаторы за 7 тысяч

«В обязательном порядке надо покупать энергощиты – так нам сказали люди, которые представились сотрудниками энергосбыта вчера, 5 августа», – такое сообщение прислали динчане в инстаграм «РВС».



Мы выяснили подробности у одной из местных жительниц.



«Вчера во второй половине дня залаяла собака. Пришли девушка и парень. Вышла мама, те пояснили, что по поводу электроэнергии. Думали, снимать показания счетчиков. Но оказалось другое.



Зашли в дом, начали спрашивать, какая техника есть в доме и бывают ли у нас перепады напряжения. Мама говорит: «Нет». Они отвечают: «Сейчас нам руководство дало установку, чтобы мы ходили по домам и в обязательном порядке устанавливали специальные блоки питания, чтобы напряжение у вас было 220 В».



У парня большая коробка была с этими приборами, на ней уже ценники. Девушка говорит: «У вас есть в семье те, кто пользуется льготами?» Я в ответ: «У меня ребенок-инвалид», она: «О, вам вообще 70 % скидка». Спросила меня, пользуюсь ли я льготами и могла бы ей показать соответствующие документы. Предоставила ей розовую инвалидную справку, а девушка спрашивает: «Это льготная карта?» То есть она даже не поняла, что это.



Картина была такая: мужчина достает прибор, начинает мне его показывать, говорит: «Смотрите, у вас не хватает напряжения», а девушка тем временем заговаривает зубы моей маме.



Сказала им, что у нас нет денег, на что они ответили: если не установить в течение определенного времени, потом выставят штраф, и мы купим энергощит уже не за 7 тысяч, а за 30. Еще рассказали, что для нас прибор стоит 6690 рублей, а у кого льгот нет – те ставят за 22 тыс.



Говорю опять, что нет денег. Они начинают задавать вопросы: «Когда вы сможете? Можете ли у кого-то занять?» Отвечаю: «А у кого сейчас занимать?» Девушка: «Ну, может, у кого-то попробуйте». Она была настойчива, дала свой номер, чтобы, как у нас появились финансы, мы прозвонили, и они пришли и установили», – рассказала динчанка.



По ее словам, документы они не предоставили, сами были одеты в повседневную одежду. Представилась из них только девушка, парень, который был с ней, своего имени не назвал.



Мы связались с ПАО «Кубаньэнерго», там пояснили, что их сотрудники по домам не ходят и ничего не предлагают. Посоветовали всегда требовать у подобных визитеров паспорта и удостоверения, ведь они могут оказаться мошенниками. Специалисты ПАО «Кубаньэнерго» всегда обязаны быть в спецодежде и иметь при себе удостоверение сотрудника «Россети Кубань».



У девушки, которая рассказала нам подробно историю выше, мы попросили разрешение, чтобы позвонить от лица их семьи «специалисту», которая предлагала электроприбор.



Публикуем расшифровку разговора:



– Здравствуйте! Вы вчера приходили к нам на (журналист называет улицу) по поводу установки энергощита. Оставили свой номер. Удобно вам разговаривать?



– Слушаю вас.



– Мы вот теперь всей семьей думаем над этим. Не дает покоя та мысль, что если сейчас не установить за 7 тысяч, будет штраф. Хотелось бы еще раз обсудить эту тему...



– А-а-а, запереживали!



– Ну да. А что это, какой-то новый закон вышел?



– Ну нужно, да. Я сейчас сама на установке. Вы думайте. Льготного оборудования очень много, мало осталось. Это необходимо. Ставить за такую цену, вам надо это?



– Ага. Так это какой-то новый закон вышел, это в обязательном порядке?



– Это для тех, у кого напряжение высокое, да, не стоит стабилизатор, устанавливают реле защиты. Сами понимаете, обезопасить вас. На 5 лет. А потом замена идет бесплатно. Это, грубо говоря, мини-стабилизатор.



– Угу. А как он вообще работает, этот прибор? Просто первый раз с таким сталкиваемся...



– Его в розетку вставляешь, он включается автоматически и все, начинает постепенно стабилизировать вашу проводку.



– А есть на него какая-то гарантия, вдруг он сломается, возникнут какие-то неполадки? Куда нам обращаться?



– Конечно, там книжечка маленькая лежит. Конечно, да, там у меня есть номер, я же с вами договор заключу, вы что говорите? Конечно. У меня есть номер, сервисный центр, все-все-все, абсолютно.



– Хорошо, мы тогда сейчас подумаем...



– Вы где живете, на какой улице?



– (Журналист называет улицу).



– Вы подумайте, пожалуйста. Потому что сегодня я еще могла бы к вам приехать. Сейчас я на установке. У меня сегодня всего 4 оборудования. То есть вы пока порешайте, потому что потом это будет за полную стоимость, я вам сразу говорю. Потом только не обижайтесь на это.



– А вот скажите, если у нас есть знакомые, но у них нет льгот, им будет намного дороже?



– Я сделаю вам, если это ваши знакомые. Я попробую сделать немного дешевле вашим знакомым.



– Да, хорошо, спасибо, тогда сейчас подумаем.



– То есть вы хотите себе и им, правильно?



– Пока еще не хотим. Просто думаем над этим. Просто позвонила узнать...



– Подумайте до двух часов. Я жду вашего ответа, чтобы я, если что, смогла к вам приехать в другой конец города.



– Ага, хорошо.



– Все, жду.