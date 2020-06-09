Динчане Андрей и Никита стали победителями 10 сезона шоу «Comedy Баттл»

Динчане Андрей и Никита стали победителями 10 сезона шоу «Comedy Баттл»

Динчане Андрей и Никита стали победителями 10 сезона шоу «Comedy Баттл»

  131
13 часов назад «Comedy Баттл»Андрей АвраменкоГазета РВСДинскаяДинской районКраснодарская лига КВННикита АндриенкоНовости Динского района

Дуэт «Мы» стал победителем 10 сезона шоу «Comedy Баттл».

Уже известные читателям «РВС» юмористы из Динской Андрей Авраменко и Никита Андриенко выиграли 5 миллионов рублей.

Image title

Ранее мы уже рассказывали, что познакомились парни в университете. Нашли общие интересы. Оба входят в состав Краснодарской лиги КВН.

В проекте участвуют не первый раз.

«Однажды мы дуэтом выиграли “Лигу чемпионов КВН”, и оттуда уже нас отправили на кастинг в “Comedy Баттл”», – рассказывали журналисту ребята.

Было это в 2018 году, тогда они дошли до финала.

Второй раз вернулись в 2020 году после, как отмечает дуэт, «духовного восполнения».

Выпуск от 05.06.2020 г. можно посмотреть в официальных источниках телеканала.

А пока читайте впечатления дуэта «Мы».

Парни отмечают, что за это время им пришлось вырасти, стать серьезней, поднимать более взрослые темы в своих выступлениях.

Image title

Вернуться на проект, по их словам, заставили амбиции и желание снова поучаствовать, потому что «атмосфера на нем вдохновляет».

Несмотря на конкуренцию, все участники между собой общались дружелюбно, так как понимали, что делали одну телепередачу.

Никита и Андрей рассказали, что после эфира их телефоны гудели от звонков и сообщений с поздравлениями.

«Столько приятных слов сказали, что не передать», – подчеркнули ребята.

Image title

Осознал свою победу дуэт только спустя время.

«Если посмотреть эфир – момент, когда Семен Слепаков объявляет победителя, будет видно, как мы сами очень удивились», – вспоминают парни.

Куда направить свой выигрыш, точно не решили.

«Еще не думали об этом серьезно, но, скорее всего, постараемся вложиться в развитие нашего творчества и помочь родным для нас людям», – пояснили они.

«Самое главное, мы поняли, что можем гораздо больше, чем от себя ожидаем. Это значит, что и дальше будем двигаться и развиваться в творчестве».

Такой вывод сделал дуэт «Мы» после того, как стал победителем.

Image title


Комментарии