Динчане на всероссийском конкурсе «Поем для мира — 2018 — Поет юная Россия!»

Образцовый специальный академический хор «Альтаир» детской школы искусств станицы Динской с 23 по 27 мая 2018 года принял участие во всероссийском конкурсе хоров «Поем для мира — 2018 — Поет юная Россия!» в ВДЦ «Орленок».

Коллектив награжден дипломом Лауреата I степени.

В конкурсе приняли участие юные певцы из 15 регионов России, 38 хоровых коллективов, 1200 участников.

Оценивали исполнителей жюри: М. Амбарцумян, Г. Дмитряк, А. Герасименко, Е. Рождествина, В. Хапров, Ю. Богатырев, Е. Жукова.

Родители юных хористов очень благодарны педагогу Светлане Казека, которая на практике изучила все тонкости вокального искусства, с ней дети осваивают необходимые навыки и быстро развивают свой талант. Ученики выступают на различных конкурсах и концертах, набираются опыта. Несомненно, это повышает их общий уровень культуры. Педагог также учит ребят сложным социальным отношениям в коллективе, поэтому в нем царит дружеская атмосфера, которая только способствует творческой деятельности.

Мама Ксении Найденовой Татьяна рассказывает: «Уже два года наши юные певцы участвуют в конкурсе «Поем для мира — 2018 — Поет юная Россия!» в ВДЦ «Орленок». Дети с нетерпением и радостью ждут эту поездку, где они могут продемонстрировать компетентному жюри свои способности, а также набраться опыта, слушая выступления других коллективов.

В этом году наши дарования завоевали звание лауреатов I степени. Их эмоции не передать словами — они кричали и плакали от счастья. Ребята не забудут лагерь, в котором они днем трудились на репетициях, а вечером дружно отдыхали. Также у детей появилось много новых друзей со всех уголков нашей огромной Родины».



