Динчане на всероссийском конкурсе «Поем для мира — 2018 — Поет юная Россия!»
Образцовый специальный академический хор «Альтаир» детской школы искусств станицы Динской с 23 по 27 мая 2018 года принял участие во всероссийском конкурсе хоров «Поем для мира — 2018 — Поет юная Россия!» в ВДЦ «Орленок».
Коллектив награжден дипломом Лауреата I степени.
В конкурсе приняли участие юные певцы из 15 регионов России, 38 хоровых коллективов, 1200 участников.
Оценивали исполнителей жюри: М. Амбарцумян, Г. Дмитряк, А. Герасименко, Е. Рождествина, В. Хапров, Ю. Богатырев, Е. Жукова.
Родители юных хористов очень благодарны педагогу Светлане Казека, которая на практике изучила все тонкости вокального искусства, с ней дети осваивают необходимые навыки и быстро развивают свой талант. Ученики выступают на различных конкурсах и концертах, набираются опыта. Несомненно, это повышает их общий уровень культуры. Педагог также учит ребят сложным социальным отношениям в коллективе, поэтому в нем царит дружеская атмосфера, которая только способствует творческой деятельности.
Мама Ксении Найденовой Татьяна рассказывает: «Уже два года наши юные певцы участвуют в конкурсе «Поем для мира — 2018 — Поет юная Россия!» в ВДЦ «Орленок». Дети с нетерпением и радостью ждут эту поездку, где они могут продемонстрировать компетентному жюри свои способности, а также набраться опыта, слушая выступления других коллективов.
В этом году наши дарования завоевали звание лауреатов I степени. Их эмоции не передать словами — они кричали и плакали от счастья. Ребята не забудут лагерь, в котором они днем трудились на репетициях, а вечером дружно отдыхали. Также у детей появилось много новых друзей со всех уголков нашей огромной Родины».
В лагере дети трудились и отдыхали. Получили бесценный опыт и набрались багажа новых знаний. Все дни были полностью расписаны — прогулки, посещение бассейна, музея, прогулка на катере, дискотека на берегу Черного моря
Родители участников коллектива благодарят за помощь в организации и поездке на конкурс руководителя хора — Светлану Казека, концертмейстера — Ирину Масальскую, администрацию Динского района, Виктора Бурнашова — директора МБУДО ДШИ ст. Динской и Николая Лебедкина — спонсора.
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