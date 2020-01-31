Динчане: “Нам не повезло жить на улице Краснодарской”

Жалобы на улицу Краснодарскую в станице Динской - не редкость. В этот раз в редакцию газеты «РВС» обратились жители это же улицы, проживающие на участке от Хлеборобной до Кирпичной. Люди жалуются на то, что после грейдирования и отсыпки дороги на обочинах со стороны жилых домов образовалось «грязевое месиво». Местные жители считают, что за счет того, что дорогу подняли, сток воды пойдет им во дворы.

Кроме того, динчане жалуются на сильную вонь от канала, который проходит по их улице. Они считают, что местные предприятия сливают туда нечистоты.

Журналист “РВС” обратилась в администрацию Динского сельского поселения с вопросами о том, будут ли произведены какие-то работы по облагораживанию обочины по улице Краснодарской? Планируется ли расчистка канала? Если да, то когда?

На это власти ответили, что на этой улице в рамках муниципального контракта выполнено грейдирование дороги от дома №48 А до № 158, с добавлением нового материала.

Работы осуществлялись в соответствии с нормами и правилами действующего законодательства РФ.

Муниципальным казенным учреждением муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» был осуществлен строительный контроль за ходом выполнения работ, в том числе за качеством производства работ и объемами выполненных работ, в ходе которого, нарушений и замечаний к выполненным работам выявлено не было.

Специалисты отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи администрации Динского сельского поселения выехали на ул. Краснодарскую.

При визуальном осмотре территорий, прилегающих к домовладениям, расположенным на указанной улице, фактов подтопления домовладений (земельных участков) выявлено не было.

Также в администрации Динского поселения пояснили, что канал, проходящий вдоль ул. Краснодарской, общей протяженностью более 2,9 км, требует проведения комплекса мероприятий.

В 2019 году сотрудниками МКУ «Динское» начаты работы по приведению канала в надлежащее состояние. Убрали траву и древесно-кустарниковую растительность, растущую вдоль канала по ул. Краснодарской от ул. Широкой до ул. Первомайской.

В 2020 работа по очистке канала будет продолжена.

Также, администрацией Динского сельского поселения направлено письмо в управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея о рассмотрении вопроса по организации и проведению проверки по факту слива веществ в канал по ул. Краснодарской в станице Динской.



