Динчане негативно отнеслись к законопроекту о пенсионной реформе

Не первую неделю в Интернете обсуждается новый законопроект о повышении пенсионного возраста. Напомним, если изменения утвердят, женщины будут уходить на пенсию в 63 года, мужчины — в 65 лет. Помимо этого будут расти и размеры выплат.

«РВС» вышла на улицы станицы Динской, чтобы узнать у жителей их мнение о возможных переменах. В результате практически никто из респондентов не смог найти положительного в реформе. Вот некоторые из мнений:



