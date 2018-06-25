Динчане негативно отнеслись к законопроекту о пенсионной реформе
Не первую неделю в Интернете обсуждается новый законопроект о повышении пенсионного возраста. Напомним, если изменения утвердят, женщины будут уходить на пенсию в 63 года, мужчины — в 65 лет. Помимо этого будут расти и размеры выплат.
«РВС» вышла на улицы станицы Динской, чтобы узнать у жителей их мнение о возможных переменах. В результате практически никто из респондентов не смог найти положительного в реформе. Вот некоторые из мнений:
Отношусь к реформе плохо. Я на пенсии уже 8 лет и чувствовала себя вполне хорошо до недавних пор. До сих пор хожу на работу, но уже, знаете, не хочется. Хочется отдохнуть. А люди, заинтересованные в пенсии, могут просто до нее не дожить, потому что сейчас практически у каждого проблемы со здоровьем.
Я ради интереса почитал всю информацию о реформе пенсионного возраста и был, мягко говоря, шокирован. Получается, мне придется работать лишние пять лет, чтобы получить прибавку к пенсии в тысячу рублей? Мне кажется, что я просто не доживу эти пять лет.
Я считаю, что эта реформа не принесет ничего полезного. Уровень смертности в России высок, тут хотя бы до 50 лет дожить без проблем и болячек. А людей вынуждают работать и после 60,
за копейки.
Ничего хорошего из этих новых реформ не выйдет. Раньше же были какие-то нормы, определенный пенсионный возраст – это же не просто так было, для людей делали. А сейчас? Я работаю на вредном производстве, все это сказывается на здоровье, и получается, я не получу свою заслуженную пенсию? Мне придется работать еще не один год. Все это неправильно.
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