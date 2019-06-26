Динчане: «Неизвестные предлагают привить от бешенства животных»

В редакцию «РВС» поступило следующее сообщение: «Добрый день! Сейчас (26 июня 2019 года) по поселку Украинскому ходят парень и девушка в белых халатах и двое мужчин в обычной одежде. Говорят, что у них идёт вакцинация от бешенства домашних собак и кошек. Я отказалась, так как это очень подозрительно, чтобы вот так ходили и делали вакцинацию. Да и не видела нигде информации об этой вакцинации. Привычнее, что надо ехать в ветклинику и сделать там. Не обман ли это все?» - интересуется местная жительница.

Журналист «РВС» связался с Управлением ветеринарии Динского района, чтобы уточнить, соответствует ли данная информация действительности.

Специалисты подтвердили, что сегодня действительно в поселке Украинском и в станице Пластуновской весь день будет проходить подворовой обход сотрудниками управления и вакцинация собак и кошек от бешенства. Привить домашних питомцев может любой желающий абсолютно бесплатно.

Также специалисты пояснили, что данные мероприятия выполняются по графику, который составляется исходя из ситуации и по мере необходимости.