Динчане обеспокоены вспышкой в небе и отключением света

Динчане обеспокоены вспышкой в небе и отключением света
В ночь с 27 на 28 июля Динская осталась без электричества по неизестным причинам

Динчане обеспокоены вспышкой в небе и отключением света

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4 часа назад Вспышка в небеГазета РВСДинскаяДинской районДинской район остался без светаОтключение электричестваРВС


В ночь с 27 на 28 июля 2019 года  в Динском районе отключилась электроэнергия. Свет погас примерно в 22.50.  Жители заметили перед этим странную молнию, сверкнувшую в небе.  Динчане тут же стали сообщать о произошедшем в «РВС».

«На подъезде к Динской  все озарилось синим  светом вспышки, говорят, даже трава горела. И сразу выключили свет и воду. Ни в одной из служб ничего внятного нам не сказали. Что у нас происходит?», «Мы видели сильную вспышку. Что-то случилось с подстанцией? », «В станице Динской  в районе рынка засверкал трансформатор и свет пропал. Тьма тьмущая». По сообщениям жителей, без электричества ночью остался не только райцентр, но и все населенные пункты района.  Большинство написавших нам, отмечали яркую вспышку в небе.

В полпервого ночи электричество появилось, но вопросы у жителей оставлись.

Утром 28 июля журналисты «РВС» связались  с филиалом Краснодарских электрических сетей в  Динском районе.  Там нам никакой           информации не дали, сославшись на то, что сети  городские, и выяснять причину произошедшего следует  там.  К сожалению, ни по одному из номеров  Краснодарских электрических сетей нам не ответили.

Позвонив на «горячую линию» Кубаньэнерго, мы также получили ответ, что  вопросы о причинах ночного отключения электричества следует задавать местным службам.

В администрации поселения также пока не знают, по какой причине ночью отключали электроэнергию.  

Аналогичное происшествие наблюдалось  в марте 2018 года в Краснодаре. После яркой вспышки отключилась электроэнергия.  Причиной была крупная   авария на подстанции, которую оперативно устранили аварийные бригады.

                                                

Комментарии

Антихрист
Антихрист 49 минут назад

Не надо пургу гнать про ВСЕ населённые пункты района. У нас ничего не отключалось.

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Злой
Злой Антихрист 43 минуты назад

Всю ночь пытались включить: запустят и тут же вырубят. Сейчас снова нет энергии у подарки: даже сотовая связь у МТС пропадает

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