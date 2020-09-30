Переоформление договоров из-за смены организации по водоснабжению и водоотведению в Динской до сих пор влечет за собой ряд вопросов.

Напомним, с 13 мая 2020 года за водоснабжение и водоотведение динчанам необходимо платить в МУП «Динком «Тепло». Такое решение приняла администрация Динского сельского поселения, передав имущество в данную организацию.

Некоторые станичники часто интересуются, почему в квитанциях об оплате до сих пор нет графы «за воду».

«После переоформления договора приходит единая квитанция, где начисляется сумма платежа только от «Мусороуборочной компании». За водоснабжение «Водоканала» уже нет, а новых реквизитов «МУП «Тепло» еще нет. Приходится ходить в офис на Советскую, 7. За свет, газ, телефон, интернет плачу в онлайне дома. Но чтобы оплатить за воду, хожу на предприятие уже третий месяц», – комментирует один из читателей “РВС”.

«Договор оформлен, а в квитанциях только графа мусора, воды нет. В чем причина?» – интересуется еще одна местная жительница.

Журналист «РВС» обратилась в МУП «Динком «Тепло». Там прокомментировали ситуацию следующим образом.

«С 15 мая 2020 года ведется кропотливая работа по созданию базы данных потребителей холодного водоснабжения и водоотведения. По техническим причинам некоторые квитанциии с услугой водоснабжения не сформировалась должным образом. Данную проблему устраняют разработчики. Планируется, что в октябре они будут доставлены по всем адресам.

Если все-таки потребители не получили квитанцию, просьба обращаться в абонентский отдел МУП «Динком «Тепло» в рабочее время по адресу: Динская, Советская, 7а или по телефону 5-82-42.

Оплату за полученные услуги можно произвести по реквизитам, которые указаны в договоре, заключенном с МУП «Динком «Тепло». При этом необходимо указать адрес предоставления услуги.

МУП «Динком «Тепло» приносит свои извинения за предоставленные неудобства».

Справка

Обращаем ваше внимание, в МУП «Динком «Тепло» появился дополнительный номер аварийной диспетчерской. Теперь вы можете обращаться по следующим телефонам:

8(86162)6-40-85 – с 8.00 до 16.00;

8(86162)6-37-07 – круглосуточно.



