С утра в редакцию “РВС” обрушилась масса сообщений с вопросами об отключении света в Динской.

Местные сообщают, что вчера и сегодня, 8 и 9 ноября, в домах на некоторых улицах на определенное время не стало электроэнергии. Предупреждений до этого не было.

Мы обратились в Краснодарский филиал компании “Россети Кубань”, чтобы выяснить причины случившегося.

Там рассказали следующее.

Сегодня, 9 ноября, отсутствие электричества было связано с проведением оперативных переподключений воздушных линий электропередачи в центре Динской.

Информацию о будущих отключениях обещали направлять за сутки.

В минувшие выходные свет отключали из-за того, что крупногабаритная спецтехника сбила опору ЛЭП.

“Сигнал об отключении электроэнергии поступил дежурному диспетчеру Динского РЭС 8 ноября в 14.30. К месту предполагаемого повреждения незамедлительно выехала оперативно-выездная бригада. Как выяснилось, водитель крупногабаритной спецтехники сбил опору ЛЭП 10 кВ. Без электроснабжения остались жители ул. Крайней и мкр-на Спортивного станицы Динской. К счастью, обошлось без электротравм”, – сообщили в ведомстве.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по фактам ДТП и устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Справка от “Россети Кубань”

Невнимательность автомобилистов нередко приводит к повреждению энергообъектов и становится причиной нарушения электроснабжения населенных пунктов, социально значимых объектов и предприятий. С начала 2020 года это уже 35-я опора, поврежденная в результате ДТП на территории краснодарского энергорайона. Ущерб составляет более 1,7 миллиона рублей. Всем нарушителям грозит административное наказание и возмещение ущерба энергокомпании.

«Россети Кубань» напоминает! Согласно правилам охраны электрических сетей, вблизи энергообъектов запрещается осуществлять любую деятельность, которая может нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к его повреждению или уничтожению и повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан. Это требования закона, которые необходимо соблюдать, чтобы не допустить трагедии!

Энергетики просят потребителей незамедлительно сообщать обо всех нарушениях в работе энергообъектов, связанных с обрывом или провисанием проводов воздушных ЛЭП, повреждением опор, трансформаторных подстанций, а также фактах хищения по телефону горячей линии 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

“Помните! Охранная зона ЛЭП – это зона повышенной опасности!” – призывают в Краснодарском филиале компании “Россети Кубань”.