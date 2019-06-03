Динчане показали отличный результат на фестивале ГТО

С 28 по 30 мая 2019 года в поселке Сукко города Анапы прошел краевой фестиваль ГТО среди образовательных школ III и IV ступени. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 20 сильнейших районов Краснодарского края. Соревновались в 6 видах: стрельба, спринт, кросс, метание, отжимание (девочки) и подтягивание (мальчики).

Команда Динского района - ДЮСШ № 1 заняла 2 место. Отличные результаты в нашей команде показали:

1 место - Виолетта Шимон, Олеся Божкова;

3 место - Виталий Павлов;

4 место - Лия Талько;

5 место - Милана Старых;

7 место - Максим Гаврилюк.







