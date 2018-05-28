Динчане показали высокие результаты на открытом фестивале боевых искусств

26-27 мая 2018 года в п. Витязево Анапского района состоялся открытый фестиваль боевых искусств и спортивных единоборств Краснодарского края «Содружество». Организатором выступил Российской союз боевых искусств.

В мероприятии приняли участие Федерации самбо, всестилевого карате, дзю-до, ММА, греплинга, шинкиокушина и многие другие, всего на мероприятии было более 1600 участников.

Команда Динского района формировалась от клуба боевых искусств ,,Пересвет" Федерации карате до шотокан Казэ Ха. Было отобрано 10 лучших спортсменов района для участия в этом рейтинговом турнире, бойцы проверяли себя не только в ударной, но и в борцовской технике, результат превзошёл все ожидания:

1. Дмитрий Дикий - золото

2. Михаил Елфимов - золото

3. Никита Аузин - золото

4. Александра Куприянова - золото

5. Наталья Новикова - золото

6. Владислав Упырь - серебро

7. Борис Фоменко - серебро

8. Дмитрий Желдак - серебро

9. Валерий Новиков - бронза

10. Алексей Кацюра - бронза

"Правильно спланированная система тренировок, психологический настрой, понимание большой ответственности, ведь ребята бились не только за себя, но и за честь своего клуба, за имидж Динского района, вот что оказало большое влияние на результат", - сообщил президент клуба Владимир Колбасин.