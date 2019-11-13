Динчане помогли Косте Веприкову собрать деньги на коляску

164 тысячи рублей помогли собрать динчане для первоклассника Кости Веприкова. Теперь у мальчика есть легкая и удобная инвалидная коляска, на которой он сможет выезжать на прогулки и отправляться в школу.

Костя – неоднократный герой публикаций в «РВС». С семьей Веприковых мы познакомились год назад, во время проведения традиционной новогодней акции. Каждый год «РВС» рассказывает истории детей с серьезными диагнозами и пишет об их новогодних мечтах.

У Кости спинально-мышечная атрофия.

- Наш диагноз — это слабость всех мышц — и скелетных, и тех, что поддерживают внутренние органы. Костя не может долго ходить — падает. На улицу мы только в коляске. Это никак не лечится, нужна только поддерживающая терапия: бассейн, ЛФК, массаж, БАДы для мышц, спортивное питание. Главное — сохранить способность дышать, - рассказала его мама, Катя.

К Новому году Костя получил в подарок от наших читателей несколько коробок конструктора «Лего».

В этом году мальчик пошел в первый класс школы № 3 станицы Динской. Готовясь к школе, родители поняли, что сыну нужна легкая и маневренная коляска. Стоит такая больше 200 тысяч рублей. В семье трое детей, поэтому Катя объявила сбор средств.

«РВС» поддержала сбор, опубликовав статью на сайте, в газете и соцсетях.

Как рассказала нам мама, благодаря сбору они получили от жителей 164 тысячи рублей. Коляску в итоге купили за 191,5 тысячи. 12 ноября семья наконец ее получила.

- Костя очень рад! Коляска удобная, легкая! Он уже выезжал на ней во двор гулять, - рассказала Катя.

Кстати, недавно Костя с с мамой ездили на реабилитацию в Москву за свой счет на три недели. Лечебные ванны, массаж, растяжки – все это очень полезно для Кости. В декабре они туда поедут снова.

- Хочу поблагодарить всех, кто помог нам со сбором средств на коляску! Это большая помощь для нас, видели бы вы, как радуется Костя, - отметила мама мальчика.







