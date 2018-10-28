Динчане поймали мужчину, который пытался устроить стихийную свалку

Динчане поймали мужчину, который пытался устроить стихийную свалку

Динчане поймали мужчину, который пытался устроить стихийную свалку

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1 час назад Газета РВСДинскаяМусорНовостиПоймали правонарушителяПравонарушениеСвалка

Сегодня, 28 октября 2018 года, в станице Динской на пересечении улиц Кирова и Динской местные жители вместе с председателем ТОС №8 Сергеем Улезько обнаружили мужчину, который привез целый прицеп садового мусора и выбрасывал его рядом с мусорными баками.

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Они сфотографировали этого человека и автомобиль.  Сергей Улезько предупредил мужчину, что за выброс мусора возле баков ему грозит административный штраф. После этого гражданин признал свою ошибку и убрал стихийную свалку.

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