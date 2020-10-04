Динчане пожаловались на нарушителей ПДД

И вновь о трудностях парковки в Динской. На этот раз превратности судьбы забросили владелицу белого "Лексуса" прямо на зебру.

На фотографии пешеходный переход возле поликлиники в Динской.

"Интересно, ей так можно, потому что она в пушистых тапочках или потому, что у неё на стекле знак инвалида?" – задается вопросом автор фото.

Данные нарушителя отправлены в Госавтоинспекцию Динского района. Уже пришел ответ.

“На камеру мобильного телефона жителем Динского района было зафиксировано нарушение Правил дорожного движения водителем автомобиля "Лексус". В ходе розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, оказавшимся жителем ст. Динской 1975 года рождения.

В отношении водителя составлен административный материал по ч.3 ст.12.19 КоАП РФ (остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей), – сообщили в ведомстве.

Владельцы отечественного автопрома тоже отличаются оригинальным подходом к постановке авто.

"Умудрился занять два инвалидных места. Даже наклейки об инвалидности нет", – написал нам @semenovtolik88 в инстаграме "РВС".

Но стоит напомнить, что с некоторых пор наклейки клеить и необязательно.

Автомобиль должен быть зарегистрирован в специальной базе через Интернет. Есть ли в ней машина, попавшая в объектив нашего подписчика, надеемся проверить с помощью Госавтоинспекции Динского района.