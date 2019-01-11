Динчане привезли медали с краевого первенства по легкой атлетике

С 7 по 9 января в Славянске-на-Кубани прошло первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди юниоров (2000-2001 г. р.) и юношей и девушек (2002-2003 г. р.).

Соревнования стали первыми в новом году и являлись отборочными на первенство Южного Федерального округа, первенство России.

В составе сборной муниципального образования Динской район выступали учащиеся МБУДО «ДЮСШ № 1» МО Динской район (директор Юрий Константинович Чернышев).

Победителем в беге на 60 м и 200 м стал Никита Шушеначев (пос. Украинский), который попал в сборную Краснодарского края.

2 место в беге на 3000 м заняла Анастасия Мухина (ст. Старомышастовская).

3 место в беге на 200 м и 400 м заняла Анастасия Нарижных (ст. Нововеличковская).

Хорошие результаты показали Светлана Кожухова (ст. Васюринская), Алена Кожемякина (ст. Динская), Владислав Бабаев (с. Первореченское).

Команду готовили тренеры-преподаватели ДЮСШ №1 С. В. Строкач, С. И. Чирва, В. М. Дмитриченко, А. С. Портнов.



