Динчане привезли награды с краевого первенства по Киокусинкай
6-7 февраля в Усть-Лабинске состоялось Первенство и Чемпионат Краснодарского края по Киокусинкай.
Соревнования, в которых принимали участие лучшие спортсмены со всего Краснодарского края, проходили два дня.
Динская детско-молодежная Федерация Киокусинкай привезла домой 15 призовых мест.
Результаты наших спортсменов:
Чемпионами в своих категориях стали:
- Никитин Никита
- Мартыненко Никита
- Гончаренко Даяна
Серебряные призеры в своих категориях:
- Сухорученко Никита
- Измеров Родион
- Тарасенко Артем
- Плохая Диана
- Сергиенко Евгения
- Будилова Алена
- Курдюкова Марина
Бронзовые призеры в своих категориях:
- Чельцова Виктория
- Литвинова Ангелина
- Шарин Александр
- Островский Данил
- Кривовяз Владимир
- Тренера спортсменов:
- Савчук Александр
- Шпилевая Алена
- Соловьев Кирилл
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