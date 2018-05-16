Динчане привезли россыпь наград по пауэрлифтингу

Динчане привезли россыпь наград по пауэрлифтингу
Спортивная гордость Динского района.

Динчане привезли россыпь наград по пауэрлифтингу

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18 дней назад Анна ПриходькоГазета РВСДинскаяДинской районНовости Динского районаПауэрлифтингПервенство Краснодарского края по пауэрлифтингуСпорт

С 10 по 13 мая 2018 г. в Краснодаре прошло первенство Краснодарского края по пауэрлифтингу среди юношей и девушек 14-18 лет, среди юниоров 19-23 лет, женщин и мужчин.

Динской район представляли ДЮСШ № 1 (17 чел.) и ДЮСШ № 3 (4 чел.).

Команда девушек нашего района заняла 2 место:

- Ульянко Анастасия – 2  место;

- Соляник Виктория – 3 место;

- Люксюкова Анастасия – 3 место;

- Приходько Анна – 1 место

Все воспитанники ДЮСШ № 1!

Всего выступили 8 девушек в команде Динского района.

Кроме того, девушки выступали отдельно в жиме лежа.

Лучшими стали:

- Соляник Виктория – 3 место среди юниорок;

- Приходько Анна – 1 место среди девушек, юниорок и женщин.

Среди юношей отличились:

- Карпилов Денис – 1 место в троеборье, 1 место в жиме лежа;

- Переседов Александр – 2 место в троеборье;

- Зубарев Алексей – 3 место в троеборье;

- Каратаев Владимир – 2 место в троеборье.

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В итоге юноши и девушки завоевали 17 медалей разного достоинства.

Среди юниоров выступал Белозеров Сергей – 1 место в троеборье,

Колесников Антон (мужчины) – 1 место.

Также в последний день соревнований выступил ветеран спорта (в номинации среди мужчин) – Переседов Олег Игоревич, который улучшил свой личный результат и показал яркий пример для молодежи. Он является председателем родительского комитета отделения тяжелой атлетики и

пауэрлифтинга.

Готовили команду тренеры: А. И. Тарасов, М. И. Бондаренко, С. В. Водяных, В. И. Водяных.

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Отдельно хочется отметить уникальное достижение Анны Приходько (тренеры: С. В. Водяных, В. И. Водяных). Она выступала в трех номинациях и выполнила впервые норматив КМС, совершив своеобразный силовой марафон. Анна Приходько подняла за 4 дня 1542,5 кг, в среднем по 385,625 кг. за день. И это в 15 лет! Такого в истории пауэрлифтинга среди девушек еще не было.

Анне 11 июля исполнится 16 лет, она учится в БОУ СОШ № 2, 9 «Б» классе. Желаем ей и всем спортсменам здоровья, ярких побед и успехов в учебе!

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