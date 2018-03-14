Динчане продолжают показывать результаты в легкой атлетике

3-4 марта 2018 года в Славянске-на-Кубани прошло очередное первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди спортсменов 2005-2006 годов рождения. Турнир собрал около 800 участников, и команда Динского района приняла активное участие в этих соревнованиях.

Продолжая традиции наиболее старших спортсменок: Виктории Поляничко, Елены Заики, Дженнифер Акиниймики, Олеси Солдатовой, Анастасии Зуй, Светланы Кожуховой, Евгении Бабарикиной и других – Динской район «засветился» еще одной «звездочкой»!

Алена Кожемякина – учащаяся 6 «К» класса БОУ СОШ № 2 и МБУДО «ДЮСШ № 1», воспитанница тренеров А. С. Портнова и Д. В. Завертаного, принесла в копилку нашего района золотую медаль.

Стартуя в самом многочисленном по составу участников многоборье, Алена не по годам грамотно провела бег и на 300, и на 60 метров, на последней дистанции чуть-чуть не «добежав» до норматива 1-го спортивного разряда.

Случайно или нет, но, являясь ученицей кадетского класса школы имени Суворова, Алена Кожемякина на вопрос тренеров о самочувствии со смехом ответила: «Нормально, на тренировках обычно тяжелее», перефразировав тем самым слова великого полководца: «Тяжело в учении – легко в бою».

Не стояли в стороне и представители сильного пола. В спринтерском многоборье, самом многочисленном мужском виде программы, воспитанник Виктора Михайловича Дмитриченко, учащийся БОУ СОШ № 28 из села Первореченского Владислав Бабаев в упорной борьбе сумел подняться на пьедестал почета. По итогам выступления на двух дистанциях Владислав завоевал бронзовую медаль.

Председатель федерации

лёгкой атлетики Динского района

Александр Семенович Портнов.



