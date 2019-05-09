Динчане прошли со свечами в честь Дня Победы (фото)
8 мая на улице Красной станицы Динской прошла Всероссийская акция "Свеча Памяти".
Сотни динчан целыми семьями пришли в центр станицы, чтобы присоединиться к шествию по главной улице Динской. Со свечами в руках и под песни военных лет процессия двинулась в сторону мемориального комплекса.
На мемориальной площади станичников поприветствовали представители Динской администрации и совета ветеранов. Почтив память павших воинов минутой молчания, к гранитным плитам памятников и мемориалов были возложены несколько сотен лампадок, которые осветили тёмную площадь тёплым огнём.
Комментарии