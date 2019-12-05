Динчане: «Раз в 2-3 месяца полностью забивается смеситель»

Проблемы с водопроводом в райцентре бывают нередко. Дело в том, что он создавался еще в советское время, протяженность его достаточно велика. Финансирования же, как обычно, не хватает.

В «РВС» обратились жители переулка Гастелло станицы Динской с жалобой на качество воды:

«Водопровод у меня весь новый, пластиковый. А каждые 2-3 месяца в смесителе забивается фильтр от ржавчины — даже вода не течет. Приходится все прочищать. Наверняка, проблема в центральном водопроводе. Так что же мы пьем тогда?».

Журналист связалась с «Водоканалом», где специалисты прокомментировали ситуацию: «Да, водопровод, действительно, старый. У нас 150 км. трубы. Стараемся максимально заменять участки, которые требуют срочного ремонта. Все необходимые меры по очистке воды проводим регулярно. И все заявки от жителей обрабатываем».

Если у вас возникли претензии к качеству поставляемой воды, необходимо прийти в приемную водоканала (ст. Динская, ул. Шевченко, 5). Там — написать заявление. После этого специалисты выедут по указанному адресу и возьмут пробы воды на анализ у жалобщика и его соседей, чтобы выявить причину.

По вопросам, касающимся водоснабжения, граждане могут обращаться в ООО «Водоканал» по телефонам: 8 (86162) 6-22-54; 8 (86162) 6-26-46.