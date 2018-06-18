Динчане стали лучшими на первенстве по полиатлону

Первенство ЮФО по полиатлону среди юношей и девушек 12–17 лет проходило с 15 по 17 июня на спортивных базах ст. Динской.

В соревнованиях принимали участие 60 спортсменов из Ростовской области, Республики Адыгея и Краснодарского края.

В упорной борьбе команда Динского района завоевала I место.

Стоит отменить следующих спортсменов:

I место

Талько Лия

Павлов Виталий

Серова Асена

II место

Сухорукова Анна

Ломака Марина

III место

Баюрко Елизавета

Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели МБУДО «ДЮСШ № 1» Владимир Иванович Власкин, Татьяна Васильевна Власкина и Сергей Васильевич Строкач.

МС СССР В. И. Власкин