Динчане стали лучшими на первенстве по полиатлону
Первенство ЮФО по полиатлону среди юношей и девушек 12–17 лет проходило с 15 по 17 июня на спортивных базах ст. Динской.
В соревнованиях принимали участие 60 спортсменов из Ростовской области, Республики Адыгея и Краснодарского края.
В упорной борьбе команда Динского района завоевала I место.
Стоит отменить следующих спортсменов:
I место
Талько Лия
Павлов Виталий
Серова Асена
II место
Сухорукова Анна
Ломака Марина
III место
Баюрко Елизавета
Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели МБУДО «ДЮСШ № 1» Владимир Иванович Власкин, Татьяна Васильевна Власкина и Сергей Васильевич Строкач.
МС СССР В. И. Власкин
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