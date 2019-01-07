Динчане стали призерами в рождественском турнире по бадминтону

5 января в Кореновске состоялся рождественский турнир по бадминтону. Его можно считать подготовительным этапом - смотром готовности спортсменов перед предстоящей Спартакиадой учащихся Кубани. В турнире участвовали 44 спортсмена из 8 районов Краснодарского края.

В командном зачёте 1 место заняли спортсмены Кореновского района, 2 место - спортсмены Краснодара и 3 место - Динской район.

Динчане не в первый раз показывают хорошие результаты в этом виде спорта. Ранее "РВС" писала о Международном турнире ветеранов по бадминтону. Тогда динчанка Наталья Белая заняла 3 место в одиночной и стала победительницей в парной категории.