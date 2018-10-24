Динчане станут актерами в фильме про войну

В воскресенье, 21 октября, на территории Динского Казачьего стана, напротив больницы, начались съёмки проморолика художественного фильма «Побратим».

Фильм снимает краснодарская кинокомпания "Георгиевская лента", участие в съёмках принимают динская военно-историческая общественная организация "ГВАРДИЯ" (руководитель Степан Миракян) и динской военно-исторический клуб "ГВАРДЕЕЦ" (руководитель Денис Мамаев).

Картина будет рассказывать об освобождении ст. Сергиевской Кореновского района от немецко-фашистских захватчиков. Основные съемки будут проводиться зимой. В картине будут задействованы как профессиональные актеры, так и динчане - участники исторических клубов.

– Мы уже участвовали в съемках фильма «Аршалуйс», – рассказал «РВС» Степан Миракян. – Теперь хотим снимать про каждый район нашего края, показывать через кинематограф, как шло освобождение от фашистов.

Название фильма может поменяться, но сценарий уже готов. История такая: во время русско-турецких войн казаки помогали армянам спасаться от турецких гонений. Армянский мальчик, чьи близкие погибли, остался с казачьим отрядом. Когда на казаков напали турки, наши мужчины погибли, но ценой своих жизней спасли мальчишку. И он поклялся, что, когда у него родится сын, он назовет его в честь одного из своих спасителей Иваном.

1943 год. Кубанскую станицу Сергиевскую освобождает 409-я стрелковая Армянская дивизия. Среди красноармейцев — Иван, сын того самого мальчишки, которого спасли казаки...

Премьера картины запланирована на 11 февраля, когда будет отмечаться 76-я годовщина освобождения Сергиевской.











