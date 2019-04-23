Динчане утром обнаружили лужу крови в центре

Утро очередного рабочего дня у кого-то не задалось — на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской динчане обнаружили лужу крови.

По словам очевидцев, в промежуток между 8 и 9 часами утра возле банкомата на перекрестке произошла драка. У стены здания крови было больше всего — ее после всех событий смывали сотрудники близлежащих магазинов. Кровяные следы были всюду, в радиусе четырех-пяти метров, даже на проезжей части.

Как говорят свидетели, трое неизвестных напали на одного мужчину и избили его. После кто-то из очевидцев вызвал полицию. На место прибыли участковый, наряд ППС и скорая помощь. Всех участников драки забрали стражи порядка. Для установления деталей произошедшего "РВС" направит запрос в правоохранительные органы.



